Milan, l’affare Dybala può decollare: c’è solo il problema ingaggio

Calciomercato Milan: la pista Inter per Dybala si sarebbe affievolita e così i rossoneri sarebbero pronti a farsi nuovamente sotto per la Joya

Secondo La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala ha voglia di Inter ma ora ha anche molta fretta. La Joya ha un patto con Marotta, ma il ciclone Lukaku e le frizioni tra il club e Antun lo hanno indebolito. La Joya vuole cominciare subito ad allenarsi con la sua nuova squadra per iniziare la stagione al pari dei compagni. L’Inter da parte sua deve cedere almeno due tra Dzeko, Sanchez e Correa.

I nerazzurri restano la prima scelta dell’argentino ma il Milan tra le piste alternative è la più affascinante. Tra l’altro il Diavolo cerca proprio un giocatore di quella qualità sulla trequarti. I rossoneri hanno parlato con gli agenti di Dybala tre mesi fa, quando Paulo ha cominciato a guardarsi concretamente intorno. Risposta rossonera: il giocatore è di livello ma i campioni d’Italia non possono prenderlo con lo stipendio chiesto dall’argentino, che in questo periodo ha ragionato su cifre tra i 6 e gli 8 milioni a stagione. La situazione è questa: Dybala al Milan piace ma l’affare è fattibile solo a cifre più basse, con una riduzione sullo stipendio. E a oggi non è partita una trattativa sul tema. Le condizioni perché la situazione decolli però ci sono.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24