Milan, le riserve possono dare una mano: che chance col turnover

Milan, le riserve possono dare una mano con Rafael Leao, Paquetà e Jack Bonaventura: che chance col turnover

Il Milan sta preparando il ritorno in campo. Stefano Pioli, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, avrà diverse alternative a disposizione per questo finale di stagione, tra cui Rafael Leao, Paquetà e Jack Bonaventura, in scadenza di contratto.

Leao cerca spazio tra Ibrahimovic e Rebic, mentre Bonaventura potrebbe essere una soluzione ottimale anche se in uscita: Pioli conta molto sull’ex Atalanta.