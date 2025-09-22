Milan Lecce: Allegri presenta il match di Coppa Italia, le sue dichiarazioni

Milan Lecce: Massimiliano Allegri presenta a Milan Tv il match di Coppa Italia, le dichiarazioni del tecnico rossonero

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Lecce, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, 56 anni, allenatore toscano alla guida dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di MilanTV delineando ambizioni e approccio alla gara. L’allenatore ha ribadito con chiarezza le priorità stagionali: superare il turno e proseguire il cammino nella competizione. “Per noi la Coppa Italia è un obiettivo della stagione. Del campionato riprenderemo a parlare da mercoledì: domani abbiamo una partita da vincere”, ha dichiarato Allegri, sottolineando l’importanza di conquistare l’accesso agli ottavi di finale.

Il tecnico ha ricordato le insidie del formato a gara secca: “Non sarà semplice, abbiamo solo 90 minuti per portarla a casa. Evitare i rigori è fondamentale, perché lì può succedere di tutto”.

Rispetto per il Lecce e approccio mentale

Nonostante la differenza di valori tecnici e di palmarès, Allegri ha invitato la squadra a non sottovalutare il Lecce di Roberto D’Aversa. “I ragazzi devono avere l’approccio giusto e grande rispetto per un avversario che giocherà senza pressioni”, ha spiegato. Il tecnico ha avvertito che i salentini arriveranno a San Siro con la voglia di compiere un’impresa, motivo per cui sarà necessario “dimenticare quanto di buono fatto in campionato” e concentrarsi esclusivamente sulla sfida.

Scelte di formazione e fiducia nei singoli

Sulle scelte di formazione, Allegri ha mantenuto il riserbo, assicurando però che scenderà in campo la miglior squadra possibile in base alle condizioni fisiche. “Oggi valuterò tutti e poi deciderò”, ha detto, confermando la fiducia nei suoi uomini.

Parole di elogio sono arrivate per Ricci, giovane centrocampista italiano, “sta facendo bene, sono contento”, e per Gimenez, attaccante messicano, che pur non avendo ancora segnato “ha avuto occasioni e magari domani potrà sbloccarsi”.

L’appello ai tifosi

Infine, Allegri ha sottolineato il ruolo fondamentale del pubblico rossonero: “C’è bisogno di tutti, ci dovranno accompagnare in questa lunga stagione. Noi e i giocatori dovremo essere bravi a portare risultati, che è la cosa che conta nel calcio”.

Un messaggio chiaro di coesione e determinazione, in un momento cruciale per il futuro del Milan in Coppa Italia e oltre.