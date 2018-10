Il d.s. del Milan Leonardo ai margini di Golden Foot: «Gattuso in discussione? Voci totalmente infondate, non c’era bisogno di smentire»

Dopo un’annata deludente, il Milan ha investito e cambiato molto in estate per tornare ai livelli della sua storia. Per un Bonucci che se n’è andato, sono arrivati Higuain e Caldara su tutti, oltre a Bakayoko, Castillejo e Laxalt. Merito di questa grande rivoluzione è senz’altro di Leonardo, arrivato in estate per prendere le redini rossonere dopo la pessima gestione economica targata Li, Fassone e Mirabelli. Intervistato ai margini dell’evento Golden Foot, il d.s. del Milan ha rilasciato qualche dichiarazione: «Vogliamo la Champions, ma non dovrà diventare la nostra ossessione. Per un club come il Milan l’obiettivo non può che essere il ritorno nell’Europa che conta. Pensiamo di avere una struttura idonea per raggiungere questo traguardo, ma non dobbiamo fare l’errore di trasformarlo in un’ossessione. Al momento siamo a tre punti dal quarto posto con una gara da recuperare, quindi perfettamente in media con le nostre ambizioni».

Leonardo prosegue poi su Gattuso, dopo le molte voci che vedevano dei dissidi tra i due e un esonero vicino: «Gattuso in discussione? Le voci sul conto di Rino provengono da fonti esterne al nostro ambiente, e per quello che ci riguarda sono da considerarsi infondate. Per questo non abbiamo ritenuto di doverle smentire, perché Rino sa di godere del pieno sostegno della società e del gruppo».