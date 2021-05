Maignan Milan, svelate tutte le cifre dell’affare. Pronto un triennale per il portiere francese

Sono state svelate tutte le cifre del trasferimento di Mike Maignan al Milan, sarà lui il dopo Donnarumma. Ecco quanto guadagnerà

Maignan si è trasferito al Milan a titolo definitivo per 13 milioni di euro più due di bonus. L’estremo difensore ex Lille sottoscriverà un contratto di tre anni da 2,8 milioni a stagione.

Un’operazione tutto sommato vantaggiosa per Maldini e Massara che si assicurano un portiere di sicuro affidamento (primo per clean sheet in Europa) di soli 25 anni.