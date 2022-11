Milan, Maldini: «Il gol di Daniel contro di noi era scritto. Ecco come ho reagito»

Il dirigente del Milan Paolo Maldini è intervenuto al Golden Boy, tornando anche sulla rete del figlio Daniel contro i rossoneri

Le parole di Maldini sul palco del Golden Boy:

GOL DANIEL MALDINI IN MILAN SPEZIA – «Era una cosa scritta. Era scritto. La mia idea era di vincere più facilmente. Ho seguito il consiglio di Galliani prima di Milan-Monza: non muovermi per una settimana. per non muovermi durante la partita. Dentro da papà non potevo che essere strafelice»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI