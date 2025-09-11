Milan in festa, 40° compleanno per Modric, il suo messaggio è chiaro: «Voglio vincere trofei!». Il racconto della giornata del croato

Un pomeriggio a Milanello non è fatto solo di allenamenti intensi e preparazione tattica. Lo dimostra la celebrazione organizzata per il 40° compleanno di Luka Modric, centrocampista croato e Pallone d’Oro 2018, arrivato in estate al Milan per portare esperienza e qualità.

La squadra si è riunita sul campo rialzato del centro sportivo per rendere omaggio al nuovo compagno, trasformando la routine post-allenamento in un momento di leggerezza e sorrisi. Modric, visibilmente emozionato, ha spento le candeline su una torta preparata appositamente per lui, accolto da applausi e cori.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, la presenza del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio noto per il suo fiuto sul mercato, e del neoallenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese al ritorno in rossonero dopo anni di successi in Italia e in Europa. La loro partecipazione ha sottolineato la vicinanza della dirigenza e dello staff tecnico alla squadra.

Dopo i ringraziamenti, Modric ha pronunciato parole che hanno colpito tutti: “Grazie per gli auguri, è bello essere qui e festeggiare il mio compleanno con voi. Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra. Tutto qua.”

Una frase semplice, ma dal forte valore simbolico. In un’epoca in cui il calcio è spesso dominato da contratti e cifre, il fuoriclasse croato ha ribadito che la vera ricompensa è il successo sportivo. La sua mentalità vincente, forgiata da anni di trionfi con il Real Madrid, rappresenta un esempio per i compagni più giovani e un invito a puntare sempre al massimo.

L’arrivo di Modric, fortemente voluto da Tare e Allegri, ha portato non solo tecnica sopraffina, ma anche leadership e cultura del lavoro. Con Allegri in panchina, maestro nella gestione dei campioni, e la visione strategica di Tare, il Milan sembra avere tutte le carte in regola per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La festa di compleanno, oltre a essere un momento di svago, si è trasformata in un segnale chiaro: lo spogliatoio è unito e motivato. I tifosi rossoneri possono sognare in grande, forti delle parole di un campione che, a 40 anni, ha ancora fame di vittorie.