Milan, Paquetà finanzia il mercato dei rossoneri: il motivo

Calciomercato Milan: con la possibile cessione del Lione di Paquetà al Newcastle, arriveranno soldi anche nelle casse dei rossoneri

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta prestando particolare attenzione alle voci di mercato che vorrebbero il Newcastle molto interessato su Paquetà. Al Diavolo spetterebbe infatti il 15% dell’incasso destinato al Lione in caso di cessione.

Ragionevolmente, il Milan potrebbe ottenere 7 milioni, un extra budget molto significativo considerando che in questo momento Maldini e Massara hanno solo 10 milioni totali per un difensore e un centrocampista. Quei 7 milioni permetterebbero di acquistare due giocatori – giovani, come sempre – a titolo definitivo, senza avventurarsi alla ricerca di prestiti e formule convenienti.

