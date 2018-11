Il fondo Elliott è alla ricerca di un nuovo partner: ci sono offerte di due soggetti arabi che potrebbero acquistare il 25-30 % delle azioni del Milan

Il Milan potrebbe presto avere un socio di minoranza, che avrà quindi il 25-30 % delle quote dei rossoneri. Nei piani di Elliott comunque non c’è assolutamente intenzione di vendere tutto, come dimostrato dalla presenza di Gazidis e Singer durante l’ultimo Milan-Juventus. La ricerca di un nuovo partner, infatti, aiuterebbe nel raggiungimento di alcuni obiettivi, secondo il fondo Elliott: creare valore economico, basato sui movimenti di mercato e sviluppare il marchio Milan. Per il momento gli interessamenti verso i rossoneri arrivano da due soggetti arabi, mentre sono tramontate le piste che portavano in Russia.