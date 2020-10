Milan, Pioli: «Europa League difficile. Sparta Praga? Farò qualche cambio»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sparta Praga

GIRONE DIFFICILE – «È un girone difficile con avversari di valore, lo Sparta Praga ha vinto tutte e sei le partite di campionato e ha avuto qualche difficoltà solo nella prima gara del girone in cui è rimasto anche in 10. Giocano in maniera intensa e non sarà un avversario facile da affrontare».

TURNOVER – «Qualche cambio sicuramente ci sarà perché stiamo giocando tanto e spendiamo molto in ogni partita sia dal punto di vista fisico che mentale. Non mi piace parlare di turnover, domani schiererò una squadra forte e pronta che possa fare il meglio contro lo Sparta Praga».