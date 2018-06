Il Milan vorrebbe fare un ulteriore tentativo per l’acquisto di José Maria Callejon dal Napoli. I rossoneri sono disposti a pagare la clausola rescissoria

Il Milan è alla ricerca di un attaccante di prima fascia per fare quel salto di qualità che è mancato in questa stagione, in particolare per quanto riguarda la fase offensiva. In passato si è molto parlato di un possibile addio di Suso, nel cui contratto è prevista una clausola rescissoria superiore ai 30 milioni di euro, e tra i papabili sostituiti c’era quello di José Maria Callejon del Napoli. Addirittura si vocifera di un possibile scambio tra i due giocatori spagnoli con un conguaglio a favore dei rossoneri. Con il passare del tempo la trattativa sembrava ormai finita nel dimenticatoio e si è iniziato a parlare del possibile arrivo di Castillejo dal Villarreal. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan non ha però affatto abbandonato l’idea di inserire Callejon nel 4-3-3 scelto dall’allenatore Gennaro Gattuso.

Il club di via Aldo Rossi, che starebbe anche valutando un clamoroso colpo di mercato in stile Bonucci, vorrebbe fare un ulteriore tentativo per l’esterno partenopeo e in caso di risposta positiva da parte del giocatore sarebbe anche disposto a pagare la clausola rescissoria da 23 milioni di euro.