Higuain ‘alla Bonucci’: il Milan tenta il grande colpo

Il Milan tenta l’assalto a Gonzalo Higuain. Il Pipita è uno degli obiettivi di Mirabelli per rinforzare l’attacco

Il Milan cerca un nuovo centravanti e continua a seguire Gonzalo Higuain. Uno dei sogni del ds rossonero Massimiliano Mirabelli è proprio il centravanti della Juventus. Il numero 9 bianconero può andare via in estate. Gonzalo non è incedibile e potrebbe chiedere la cessione. Il suo futuro si deciderà, con ogni probabilità, dopo il Mondiale. La Juventus non tratterrà il Pipita qualora dovesse chiedere la cessione. Il calciatore argentino potrebbe andare via a causa di alcuni dissapori con Max Allegri e il Milan potrebbe approfittarne.

A un anno di distanza dall’affare Bonucci, il Milan potrebbe avviare una nuova e clamorosa trattativa con la Juventus per Gonzalo Higuain. I costi dell’affare non sono proibitivi. Il numero 9 della Juventus ha una valutazione fra i 60 e i 65 milioni di euro, una cifra che si avvicina al budget stanziato dal Milan. Il centravanti guadagna 7,5 milioni di euro, lo stesso stipendio di Bonucci. Il Milan, in caso di sentenza positiva da Nyon sul Fair Play Finanziario, e in caso di ingresso di un nuovo socio, potrebbe trovare un asset solido per dare l’assalto a Gonzalo Higuain. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.