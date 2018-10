Milan, non è tutto oro ciò che luccica: dieci gare con almeno un gol subito

Se si allarga la statistica al di fuori della Serie A, sono 16 gare che il Milan non mantiene la propria porta inviolata

Il Milan, dopo tutte le critiche ricevute nella settimana post derby, con le vittorie su Sampdoria e Genoa si è portato in piena zona Champions. A soli 4 punti dall’Inter peraltro. Una vittoria sudata e arrivata all’ultimo, ma comunque meritata. Eppure non è tutto oro ciò che luccica, perché i rossoneri continuano a subire gol in ogni singola gara. E sono persino riusciti a battere un record che durava dal 1932-1933, prendendo almeno un gol in ognuna delle dieci partite fin qui disputate in campionato. Se si allarga addirittura il campo in tutte le partite disputate dai rossoneri, sono ben 16 gare che il Milan prende gol. Un grande problema considerato anche che sono le migliori difese ad andare avanti nel nostro campionato. Un problema che Gattuso dovrà risolvere se vorrà rispettare le attese e riportare il Diavolo nell’Europa che conta.