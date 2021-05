Milan, Raiola offre Donnarumma al Barcellona: i dettagli

Donnarumma, spunta il Barcellona: la nuova mossa di Raiola che come il Milan vede il tempo stringere verso la scadenza del contratto

Bomba dalla Spagna. Secondo AS Mino Raiola avrebbe offerto Gigio Donnarumma al Barcellona. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza col Milan sono da tempo a un binario morto (i rossoneri sono fermi alla loro offerta da 8 milioni all’anno) e si è parlato molto dell’interesse della Juventus (che avrebbe pronta un’offerta da circa 10 milioni a stagione).

Secondo il quotidiano spagnolo il super agente avrebbe offerto Donnarumma a parametro zero ai blaugrana, alle prese con la rivoluzione Laporta. Il nuovo presidente blaugrana, si legge, apprezzerebbe molto il portiere della Nazionale azzurra e per fargli spazio i catalani potrebbero mettere sul mercato Ter Stegen.