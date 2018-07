Pepe Reina è arrivato oggi a Milanello. Il portiere partirà con la squadra per tournée americana e inizia così la sua esperienza al Milan

Per Pepe Reina le vacanze sono finite ed è arrivato il momento di iniziare la sua avventura in rossonero. L’estremo difensore spagnolo è arrivato al Milan a parametro zero dal Napoli e ha oggi varcato per la prima volta i cancelli di Milanello come ha confermato lo stesso club tramite i propri canali social. Reina ha posato per qualche foto davanti all’ingresso del centro sportivo e si prepara a partire con la squadra per la tournée americana. Il Milan nella International Champions Cup 2018 affronterà il Manchester United mercoledì 25 luglio e poi Tottenham e Barcellona rispettivamente martedì 31 luglio e sabato 4 agosto. Reina in questi giorni è stato accostato al Chelsea, il cui neo allenatore Sarri lo avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza. Lo spagnolo al momento non sembra però intenzionato a muoversi da Milano.

Il tecnico Gattuso per questo viaggio negli USA ha convocato 28 giocatori. Nella lista dei convocati mancano Strinic, a cui è stato concesso ancora un periodo di vacanza dopo la finale della Coppa del Mondo persa con la Francia, Conti, Montolivo, Biglia e Gomez.