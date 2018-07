Sarri fa la spesa in Italia: chiesto Reina al Milan

Secondo Sportmediaset il neo tecnico del Chelsea avrebbe deciso di affidare la porta dei Blues ad un profilo di esperienza. Pepe Reina potrebbe essere il nome giusto: le ultimissime

Sliding doors in casa Chelsea. L’arrivo del tecnico toscano sulla panchina dei londinesi sta rivoluzionando il mercato estivo: da caldo, l’asse di mercato Italia-Inghilterra potrebbe presto diventare incandescente. Dopo aver intavolato le trattative per strappare Higuain e Rugani alla Signora, Sarri guarda alla nostra serie A per cercare un portiere di sicuro affidamento. E arriviamo all’indiscrezione clamorosa rilanciata questa mattina da diversi portali internazionali: l’usato sicuro in questione sarebbe stato individuato in Pepe Reina del Milan.

Questa trattativa sarebbe agevolata da una serie di fattori. Anzitutto, la posizione di Courtois che ad oggi rimane molto incerta: il Mondiale da protagonista ha messo in vetrina l’attuale portiere del Chelsea e ha fatto alzare ulteriormente il pressing del Real Madrid nei suoi confronti. Va poi considerata la situazione societaria che sta attualmente attraversando il club rossonero: un anno senza coppe europee sarebbe difficile da digerire per un profilo come Reina. Bisogna valutare, infine, la posizione di Donnarumma che al momento non sembrerebbe così sicuro di partire verso altre destinazioni. E’ partendo da questi scenari, da questi incastri di mercato, che ha preso forma il grande sogno di Maurizio Sarri: riabbracciare un professionista esemplare come l’estremo difensore spagnolo classe ’82. Perché tre anni memorabili come quelli che hanno vissuto a Napoli difficilmente si dimenticano.