UFFICIALE Milan, Calabria rinnova fino al 2025: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2025 di Davide Calabria.

«Il Milan è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno ° 2025. Classe 1996, al Milan dall’età di 10 anni, Davide ha esordito in Serie A nel maggio 2015 e, dopo aver segnato 5 gol in 151 presenze con la Prima Squadra, continuerà a vestire la maglia rossonera».

We are as happy as you are, @davidecalabria2 ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/MP41MMFXsg

— AC Milan (@acmilan) July 9, 2021