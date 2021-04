Milan, rinnovo di Calhanoglu: ci prova il PSG ma dipende dalla Champions

Il PSG sta provando ad inserirsi nella trattativa fra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto del turco. I dettagli

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il PSG sta provando ad inserirsi nella trattativa fra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto del turco.

Maldini e Massara offrono al trequartista turco un quadriennale da 4 milioni netti ma lui non vuole scendere sotto quota 5. Il suo agente Gordon Stipic ha garantito al Milan una sorta di priorità, considerato che il suo assistito è soddisfatto della sua esperienza in rossonero ma ora la situazione potrebbe cambiare.

Ad ogni modo sembra che un’offerta concreta del PSG ancora non ci sia dato che i programmi per la prossima stagione dipenderanno dall’esito della cavalcata in Champions League.