Milan, rinnovo Donnarumma: 7 milioni per trattenerlo in rossonero

Milan, grana piuttosto seria quella che riguarda Donnarumma in scadenza di contratto nel 2021

In casa Milan c’è una questione molto importante da risolvere e anche il prima possibile. La questione ruota attorno a Gigio Donnarumma e a al suo rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. La situazione è abbastanza chiara: per firmare il suo agente, Mino Raiola, ha chiesto alla società un aumento dell’ingaggio a 7 milioni a stagione (ora ne percepisce 6).

La volontà del giocatore è ovviamente quella di rimanere. Tuttavia l’impegno dei rossoneri nel trattenerlo sarebbe piuttosto oneroso e per questo motivo la situazione rimane in bilico. Solo una cosa necessariamente bisognerà evitare: di perdere il portiere, che è un patrimonio del Milan, a parametro zero.