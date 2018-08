In una lunga intervista, Sacchi esprime le ambiziose aspettative che ripone quest’anno sul Milan

Con l’acquisto di Higuain (con tutto il rispetto per le altre trattative milaniste), il Milan fa sul serio. Tanti giornalisti e media, la danno tra le possibili favorite al titolo, nonostante il gap ancora da colmare del tutto nei confronti della Juventus. Anche l’ex allenatore dei diavoli, è convinto che il club di Gattuso può sognare in grande. Certamente, il Milan con l’acquisto del Pipita ha acquisito più consapevolezza di sé, però la concorrenza è proprio folta…

Ecco la dichiarazione rilasciata in esclusiva da Arrigo Sacchi sul Corriere della Sera: «La Juve non è favorita, è strafavorita. Ma allo stesso tempo sono certo che se Gattuso, persona stupenda e professionista eccezionale, riesce a fare anche lui un salto di qualità, il Milan sarà la vera outsider del campionato. Può giocarsela addirittura per lo scudetto. Higuain è una certezza. Ma soprattutto c’è un’organizzazione. Maldini e Leonardo hanno storia, competenza e carisma. Era fondamentale, perché in cima a tutto c’è sempre il club. Il resto, la squadra ed i giocatori, sono una conseguenza naturale».