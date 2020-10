Milan, Scaroni: «Baresi è tradizione. Vogliamo un grande futuro»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato il ritorno in società di Franco Baresi nelle vesti di vicepresidente onorario

«Sono felice di riconoscere al nostro Franco Baresi un nuovo importante ruolo all’interno del Club. Sono lieto di annunciarlo proprio in questa data, il 28 ottobre, che coincide con l’anniversario della sua ultima apparizione in maglia rossonera, nel 1997: questa è la dimostrazione del legame del Milan con la sua storia e le sue radici ma è anche il segnale di una Società che intende costruire i presupposti per un grande futuro, valorizzando la sua leggendaria tradizione che Franco ben rappresenta».