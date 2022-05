Milan, Scaroni: «InvestCorp? Ci sono due offerte. Non mi risulta che...»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato delle offerte di InvestCorp e RedBird per la società rossonera: le dichiarazioni

Paolo Scaroni ha risposto interpellato sulle offerte arrivate da InvestCorp e da RedBird per il Milan. Ecco le parole del presidente rossonero riportate dall’Ansa:

LE PAROLE – «Non so di criticità con InvestCorp. Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per completare il perimetro dell’offerta, capirle bene e per compararle. Non sono l’interlocutore giusto, sono solo l’oggetto dell’offerta. Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto».