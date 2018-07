Milan, la sentenza del Tas sul mancato rispetto del Fair Play Finanziario: la decisione della Uefa sui rossoneri

Giornata travagliata per il futuro prossimo del Milan. Oggi si sono svolte le udienze presso il Tas di Losanna riguardanti il procedimento a carico del club rossonero sul mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. I giudici hanno iniziato le udienze in mattinata, ascoltando sia rappresentanti del Milan che della Uefa. Il club rossonero, come riportato da Sky Sport, ha presentato un numero superiore di test per avvalorare le sue ragioni, coinvolgendo anche alcuni consulenti esterni. Affidatosi all”arbitro’ Pierre Muller (un ex giudice svizzero oggi avvocato ed esperto di diritto sportivo), il Milan ha difeso la propria posizione anche con la presenza dell’ad Marco Fassone, il quale, davanti ai giudici, ha puntato il dito contro la disparità di trattamento verso il suo club rispetto a casi analoghi del recente passato.

Anche per la prolungata strategia difensiva del club rossonero, la sentenza del Tas prevista per oggi dovrebbe slittare a domani. Come riportato da Sky Sport, il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna prenderà una decisione nella notte per poi comunicarla domani mattina. Il club rossonero spera adesso nel ribaltamento della decisione della Uefa, che aveva escluso la società dalla partecipazione alla prossima Europa League. Se dovesse essere confermata la decisione dell’organo calcistico europeo, al posto dei rossoneri in Europa League subentrerebbe la Fiorentina, che ha terminato il campionato appena dietro il club milanese. Ma il Milan spera oggi più che mai in un”assoluzione’, visti risolti anche i problemi relativi al rifinanziamento del club tramite il Fondo Elliot, oggi azionista di maggioranza della società.