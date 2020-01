Milan, senti Mirabelli: «Un errore far tornare Ibrahimovic»

L’ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic a Milano. Le sue parole

Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Queste le parole dell’ex direttore sportivo rossonero.

«Sono contrario all’arrivo di giocatori di 38-39 anni. Non bisogna accontentarci e cercare di competere con le società inglesi, spagnole e tedesche. E’ una bella storia perché il giocatore ha scritto delle pagine importanti in Italia e nel Milan. Sicuramente non è più l’Ibra di un tempo, ma nel mercato di gennaio bisogna accontentarci. E’ stato un bel ritorno per i tifosi»