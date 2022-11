Milan, idea Sportiello per la porta: le ultime

Il Milan starebbe pensando già al mercato per il futuro e avrebbe messo gli occhi su Marco Sportiello dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri starebbero lavorando per bloccare il portiere già nel mese di gennaio per la prossima estate. Con il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe essere un vero affare per il Milan, visto anche i contratti in scadenza di Tatarusanu e Mirante.