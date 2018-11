Milan, Strinic è tornato: «Lavorerò con tanto impegno»

Fermato da un’ipetrofia cardiaca, Strinic tornerà ad allenarsi: Gattuso potrà nuovamente contare sul terzino croato

Da lunedì tornerà ad allenarsi con l’obiettivo di essere disponibile per il nuovo anno: Strinic si può considerare a tutti gli effetti un nuovo arrivo in casa rossonera. Dopo essere stato fermo per un’ipertrofia cardiaca, adesso risolta, il terzino croato può finalmente tornare a giocare dopo la grande paura. «All’inizio non volevo crederci – ha dichiarato Strinic a La Gazzetta dello Sport – Poi mi sono guardato intorno e ho capito che dovevo dare coraggio a chi mi stava vicino. Dopo essere tornato a Spalato ho superato lo choc grazie alla famiglia».

Anche la sua nuova famiglia, quella del Milan, è stata molto vicina a Strinic, come raccontato dallo stesso giocatore: «Tutti si sono interessati a me: Leonardo e Maldini, ma anche Gattuso, fondamentale per il mio arrivo al Milan». Un Milan che, però, adesso come terzini ha Rodriguez e Laxalt, ma non sarà un problema «anzi un motivo in più per lavorare con tanto impegno», ha concluso Strinic.