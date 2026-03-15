Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare sull’Inter: l’idea di Allegri tra formazione e gestione del gruppo

Il Milan si presenta all’Olimpico con una possibilità enorme tra le mani. Dopo l’1-1 dell’Inter contro l’Atalanta, i rossoneri hanno l’occasione di accorciare in classifica e di rendere molto più viva la volata finale. Il pareggio dei nerazzurri, certificato anche dai resoconti internazionali del turno di Serie A, ha lasciato aperto uno spiraglio importante per la squadra di Massimiliano Allegri, tecnico livornese che continua però a tenere il focus soprattutto sulla qualificazione alla prossima Champions League. La partita contro la Lazio pesa dunque tantissimo, sia per la classifica sia per il valore psicologico che potrebbe avere in questo punto della stagione. Vincere in casa dei biancocelesti significherebbe accorciare ulteriormente sulla vetta e, allo stesso tempo, compiere un passo molto pesante verso il ritorno nell’Europa che conta. L’entusiasmo creato dal successo nel derby è ancora vivo e l’ambiente rossonero sa bene che, per alimentare davvero il sogno rimonta, non sono più concessi passi falsi.

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Allegri punta su continuità, intensità e sulle sue certezze offensive

Come evidenziano gli aggiornamenti della vigilia pubblicati da La Gazzetta dello Sport e confermati anche da altre fonti vicine all’ambiente rossonero, Allegri dovrebbe ripartire da una struttura molto simile a quella vista nelle ultime uscite. L’assenza più pesante riguarda Adrien Rabiot, centrocampista francese di forza e inserimento, fermato dalla squalifica. Al suo posto è atteso Ardon Jashari, mediano svizzero più ordinato e geometrico, in vantaggio su Samuele Ricci. Sulla fascia sinistra dovrebbe invece essere confermato Pervis Estupiñán, esterno ecuadoriano reduce dal gol decisivo nel derby, mentre davanti Allegri sembra intenzionato a dare ancora fiducia alla coppia formata da Christian Pulisic, attaccante statunitense mobile e associativo, e Rafael Leão, ala portoghese chiamata a incidere con accelerazioni e giocate decisive.

La pressione c’è, ma il Milan vuole trasformarla in un’opportunità

La sfida dell’Olimpico, inserita regolarmente nel programma ufficiale della 29ª giornata, arriva in un momento in cui il Diavolo può davvero cambiare il peso del proprio finale di stagione. Allegri non vuole sovraccaricare la squadra con discorsi sullo Scudetto, ma sa perfettamente che una vittoria contro la Lazio aumenterebbe entusiasmo, autostima e pressione sulle rivali. Per questo il Milan è chiamato a una prova di maturità: servono lucidità, continuità e la capacità di trasformare una grande occasione in tre punti. Solo così la rincorsa potrà restare davvero aperta.