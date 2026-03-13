Milan, guarda chi si rivede!? Visita speciale di Shevchenko a Milanello. Tutti i dettagli su quanto successo

Milan, Shevchenko ospite a Milanello: visite speciale da parte dell’ex attaccante rossonero. Cosa è successo

Il profondo legame tra il Milan e Shevchenko non si è mai scalfito con il passare del tempo. A testimoniarlo è l’affetto imperituro della tifoseria, che per anni ha fatto tremare gli spalti di San Siro intonando un coro diventato iconico:

«Non è brasiliano però, che gol che fa, il fenomeno lascialo là, qui c’è Sheva»

Una vera e propria dichiarazione d’amore che risuona ancora oggi. Proprio nella giornata odierna, Andriy Shevchenko ha fatto una graditissima visita a sorpresa presso il centro sportivo di Milanello.

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Il colloquio a bordo campo e i preziosi consigli

L’ex fuoriclasse ha seguito con estrema attenzione l’allenamento della squadra. Al termine della seduta atletica e tattica, Shevchenko si è soffermato a lungo a colloquio con Massimiliano Allegri.

Il confronto si è poi esteso a due dei massimi interpreti della rosa odierna: Luka Modric e Rafael Leão. Chissà che le parole e la presenza magnetica di un uomo che ha scritto la storia del Diavolo non possano trasmettere ulteriore carica ed energia in vista dei prossimi impegni stagionali.

Un palmarès da leggenda in maglia rossonera

L’impatto di Sheva sul mondo Milan resta scolpito negli annali del calcio internazionale. Durante le sue due trionfali parentesi all’ombra della Madonnina (dal 1999 al 2006, per poi farvi ritorno nella stagione 2008/2009), ha arricchito la bacheca del club in modo decisivo. Questo il suo straordinario palmarès con la maglia del Milan: