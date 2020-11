Milan interessato a Weigl, che potrebbe lasciare a gennaio il Benfica. Il centrocampista tedesco è valutato non meno di 25 milioni di euro

E’ di ieri l’indiscrezione della stampa portoghese sul possibile addio a gennaio al Benfica di Julian Weigl. Il centrocampista tedesco vorrebbe lasciare Lisbona e in Italia sarebbe finito nel mirino di Milan, Inter e Juventus.

Soprattutto il club rossonero sarebbe ritornato prepotentemente sull’ex Borussia Dortmund come rivela il quotidiano Record, ma la cifra che chiederebbe il Benfica per la cessione di Weigl sarebbe stata fissata a non meno di 25 milioni di euro. Il duttile classe 95, che può ricoprire anche la posizione di centrale difensivo, è sotto contratto fino al 2024 con i lusitani.