La Juventus lavora sul mercato per rinforzare la rosa. Nel mirino dei bianconeri c’è Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina

Non c’è solo Federico Chiesa nel mirino della Juventus. I bianconeri sono pronti a sfidare l’Inter per il gioiello classe ’97 della Fiorentina ma sono pronti ad avviare una doppia trattativa con i viola. In orbita bianconera c’è anche Nikola Milenkovic. Il difensore classe ’97 si è ritagliato uno spazio importante con i viola e si è guadagnato la convocazione in Nazionale al Mondiale. Il giocatore ha fatto bene in Russia e ha dimostrato tutta la sua duttilità: Nikola nasce centrale ma può giocare anche da terzino destro.

Pioli lo sta sfruttando soprattutto sulla fascia e la Juve potrebbe sfruttare l’intuizione del tecnico della Fiorentina per rinforzare la fascia destra difensiva. Joao Cancelo è costato 40 milioni ed è il titolare indiscusso ma in alcune gare potrebbe servire un elemento più difensivo. In rosa c’è già Mattia De Sciglio ma Allegri, secondo Tuttosport, avrebbe chiesto Nikola Milenkovic. Il giocatore, come detto, può giocare da terzino ma anche da difensore centrale. Il serbo, difensore centrale possente nel fisico e deciso nel carattere, potrebbe fare al caso della Juventus. La Fiorentina però ha rispedito al mittente un’offerta da 35 milioni dell’Atletico e la Juve dovrà fare uno sforzo importante per convincere i viola.