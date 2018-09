Chiesa nel mirino delle big: è sfida Juve-Inter. E il Napoli…

Nuovo duello sul mercato tra Inter e Juventus. Federico Chiesa può lasciare la Fiorentina a giugno: pronta la maxi asta

Federico Chiesa è uno dei migliori talenti del nostro calcio. Il giovane calciatore, lanciato in Serie A da Paulo Sousa, si è ritagliato sin da subito un posto importante. L’esterno d’attacco classe 1997 della Fiorentina ha impressionato per grinta e qualità tecniche e, con ogni probabilità, non resterà a lungo in viola. L’esterno è finito nel mirino di Inter, Juventus e Napoli che hanno provato a strapparlo dalle grinfie dei Della Valle già nel corso dell’ultima sessione estiva del mercato ma i DV hanno alzato un muro invalicabile per i club nostrani.

Tra un anno però le cose potrebbero cambiare. Secondo Tuttosport, Suning potrebbe regalare a Spalletti un colpo da 70 milioni di euro e il prescelto sarebbe proprio Federico Chiesa. L’allenatore sarebbe già in pressing sull’entourage del calciatore (l’agente è Enrico, ex calciatore e padre di Federico) mentre la Juventus sarebbe già in pressing sulla Fiorentina. Dopo gli affari Bernardeschi e Pjaca, i rapporti tra bianconeri e viola sono buoni. Attenzione però al ‘terzo incomodo’, vale a dire il Napoli: De Laurentiis stravede per l’esterno classe ’97 e potrebbe presentare una maxi offerta. Pronta dunque una maxi asta italiana per Chiesa: la Fiorentina è avvisata!