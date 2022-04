Milik allontana il mercato: «Voglio giocare la Champions col Marsiglia». Le parole dell’ex attaccante del Napoli

Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia, ha parlato a Onze Mondial del suo futuro.

Queste le sue parole: «A Marsiglia mi sono trovato subito bene, sono venuto qui per mettere in mostra le mie qualità ed essere un buon elemento per questa squadra. Il Marsiglia punta alla Champions League ed è un club che dovrebbe giocare sempre in Champions League. Questo è il nostro obiettivo in questa stagione. Non posso dire che siamo vicini a raggiungerlo perché la classifica è molto serrata, ma è quello che vogliamo, è la migliore competizione del mondo e per giocarci bisogna guadagnarselo sul campo. Voglio giocare la Champions con l’OM».