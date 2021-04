Milik alza la voce: «Mai detto di voler lasciare Marsiglia»

Arek Milik esce allo scoperto e parla del suo futuro: le parole dell’attaccante del Marsiglia che piace alla Juve

Ai microfoni di Canal+, Arek Milik, attaccante del Marsiglia arrivato a gennaio dal Napoli, ha parlato del suo futuro. Il polacco piace da tempo alla Juve, che in estate vorrebbe tentare il colpo per portarlo in bianconero.

«Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club».