Paratici minimizza ma la Juve starebbe davvero preparando l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic

Le parole di Fabio Paratici, ds della Juventus, alla domanda su Sergej Milinkovic-Savic durante il Premio Scopigno hanno lasciato pochi spazi ai dubbi: «Savic? Mai trattato. Non lo abbiamo mai trattato, è un ottimo calciatore ma non abbiamo mai parlato con lui né con la Lazio». Fine della questione. O meglio, fine della questione secondo il ds bianconero che, seguendo il suo fedelissimo modus operandi, preferisce nascondersi e dribblare elegantemente gli argomenti spinosi piuttosto che affrontarli davanti alle telecamere. La verità è che se il serbo non indossa la maglia bianconera è per merito della resistenza di Lotito.

Si registrano, infatti, ben due tentativi andati a vuoto da parte della Juve per strappare Milinkovic-Savic da Formello. Il primo risale a due estati fa: quando Milinkovic era un talento emergente ma non ancora una stella. La Juve mette ben 45 milioni più bonus sul piatto, la Lazio rifiuta. Si replica un anno dopo, i bianconeri flirtano con Sergej che dà il suo ok all’eventuale destinazione con la disponibilità di arrivare a 80 milioni. Risposta negativa anche questa volta, Lotito alza il muro e per meno di 120 milioni non vende. Anzi, rinnova il suo contratto con l’intenzione chiarissima di vendere il gigante serbo solo a chi porterà davvero una cifra importantissima. Paratici e Marotta non rialzano l’offerta e se ne vanno dal tavolo delle trattative. Discorsi chiusi? No. E’ pronto un terzo rilancio, definitivo sperano i dirigenti bianconeri, per provare a prendere il serbo. La prossima estate la Juve arriverà quasi a 100 milioni di euro per Savic, cifra che dovrebbe far vacillare l’osso duro Lotito.