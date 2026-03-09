MLS, scoppia un incredibile caso scommesse: due calciatori sospesi a vita! Cos’è successo e la dura presa di posizione dei club

Scoppia un caso pesantissimo negli Stati Uniti, dove la Major League Soccer ha deciso di infliggere la squalifica a vita a Derrick Jones e Yaw Yeboah, due calciatori che in passato hanno vestito la maglia del Columbus Crew. Al momento della decisione, nessuno dei due risultava sotto contratto con un club della lega, ma la sanzione è arrivata comunque in modo durissimo dopo la conclusione dell’indagine interna.

Come emerge dalla ricostruzione ufficiale diffusa dalla lega e ripresa anche dal Columbus Crew, il caso riguarda violazioni della policy MLS sulle scommesse commesse durante le stagioni 2024 e 2025. Dopo alcune segnalazioni di puntate sospette ricevute tramite i partner che monitorano l’integrità delle competizioni, la MLS ha affidato l’inchiesta allo studio legale Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, disponendo nel frattempo il congedo amministrativo dei due giocatori.

Le puntate sui cartellini e il sospetto sulle informazioni riservate

Secondo quanto accertato dalla lega, Jones e Yeboah hanno effettuato numerose scommesse sul calcio, comprese puntate sulle proprie squadre. In un episodio specifico, entrambi avrebbero scommesso sul fatto che Derrick Jones, centrocampista statunitense, ricevesse un cartellino giallo durante la partita del 19 ottobre 2024: ammonizione che poi è effettivamente arrivata.

La MLS ha inoltre stabilito che i due avrebbero probabilmente condiviso informazioni riservate con altri scommettitori riguardo alla loro intenzione di cercare l’ammonizione. Allo stesso tempo, la lega ha precisato di non aver trovato prove che queste attività abbiano alterato il risultato finale delle partite.

La posizione della lega e del Columbus Crew

Nel comunicato ufficiale, il commissioner Don Garber, numero uno della MLS, ha ribadito la linea durissima della lega contro qualunque comportamento che possa minare la credibilità del campionato, sottolineando anche la volontà di rafforzare educazione, controlli e contrasto alle scommesse sui cartellini gialli.

Anche il Columbus Crew, ex club dei due giocatori, ha preso posizione con fermezza. Nella nota ufficiale, il club ha ricordato che la propria reputazione si fonda su rispetto, integrità e correttezza, condannando ogni comportamento contrario ai principi della competizione leale e confermando la piena collaborazione con la lega durante l’inchiesta.