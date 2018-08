Modric frecciatina all’Inter: «Sono felicissimo di essere rimasto»

Fresco vincitore del premio Men’s Player of the Year, Luka Modric ha raccontato la sua soddisfazione per essere rimasto a Madrid

E’ stato il sogno di mercato dell’estate nerazzurra. Quel Luka Modric desiderato, accarezzato, anche sfiorato e poi svanito negli ultimi giorni di trattative. Il folletto croato ha deciso di rimanere a Madrid, provando a scrivere ulteriori pagine di una già ricchissima storia. L’Inter è rimasta a bocca asciutta e spera di poter tentare di nuovo l’assalto al genio del Real Madrid nella sessione di gennaio. Ma da Nyon sono arrivati segnali che scoraggiano qualsiasi tentativo di arrivare a Modric.

Dopo aver ricevuto il premio di miglior giocatore dell’anno, battendo in un duello serrato un certo Cristiano Ronaldo, Modric si è fermato a commentare il riconoscimento assegnatogli con i giornalisti, confermando la felicità di essere rimasto a Madrid: «Sono felicissimo di aver ricevuto questo premio. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me. Devo questo premio al club e ai compagni di squadra, questo riconoscimento è anche loro. Gioco nella squadra più forte del mondo e voglio restare qui. Non sono felice, sono super felice di essere rimasto». Firmato, Luka Modric.