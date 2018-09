Modric, l’Inter è già un ricordo: «Non mi sono mai visto lontano dal Real Madrid»

Luka Modric sibilino sul futuro: «Vorrei chiudere la carriera qui, ma è un club molto esigente»

Premiato ieri sera come miglior giocatore dell’anno, Luka Modric è tornato a parlare delle voci di mercato che lo vedevano protagonista durante l’estate: «Il mio pensiero è stato sempre lo stesso, non mi sono visto mai lontano da Madrid». Poi sul futuro il croato non chiude del tutto la porta ad una possibile partenza: «Mi piacerebbe chiudere la carriera al Real ma bisogna vedere cosa succede in futuro. E’ un club molto esigente, bisogna andare piano piano, anno dopo anno, dipende da come giochi, dal tuo rendimento». In pieno mercato si era anche ipotizzato un rinnovo di contratto: «Non stiamo parlando di questo e purtroppo per me, Florentino non è nel nostro stesso aereo». Il sogno Luka Modric in nerazzurro continuerà anche la prossima estate o rimarrà solo e unicamente una fantasia?