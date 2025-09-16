Milan, Modric e la dieta da superman: ecco il suo elisir di eterna giovinezza. Così il croato fa la differenza in Serie A anche a 40 anni

Luka Modric non è un calciatore come gli altri. A 40 anni, l’ex stella del Real Madrid sta dimostrando al mondo intero che l’età è solo un numero. La sua recente prestazione, culminata con il primo gol decisivo in maglia rossonera contro il Bologna, ha fatto innamorare i tifosi del Milan e ha consolidato la sua fama di professionista esemplare. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di stamattina, dedica un’intera prima pagina a questo fenomeno, titolando: “Dieta da superman. Ecco l’elisir di Modric“.

Il centrocampista croato ha risolto il match di domenica sera a San Siro, ma non è stato solo il suo gol a lasciare il segno. La sua qualità e la sua personalità in campo sono state evidenti, dimostrando che i suoi successi non sono frutto del caso. Dietro ogni sua giocata c’è un’incredibile dedizione al lavoro, una preparazione meticolosa che parte dalla cura del proprio corpo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il segreto di Modric risiede in una dieta ferrea e in una routine di allenamento che va ben oltre la norma. Nonostante l’età avanzata, il campione croato segue un regime alimentare studiato nei minimi dettagli, una sorta di “elisir” che gli permette di mantenere una forma fisica incredibile. Questo approccio non è nuovo per lui; è stato una costante nella sua carriera, ma ora, al culmine della sua esperienza, lo sta portando a livelli mai visti prima.

Oltre all’alimentazione, Modric si prepara alle partite con un’attenzione maniacale. Studia attentamente le gare di Serie A per conoscere meglio i suoi avversari, analizzando i loro punti deboli e i loro schemi di gioco. Questo studio approfondito gli permette di essere sempre un passo avanti, anticipando le mosse degli avversari e mettendo in campo la sua immensa qualità tecnica. È questa combinazione di disciplina, talento e preparazione che lo rende un vero e proprio fuoriclasse.

L’arrivo di Modric al Milan ha coinciso con una nuova era per il club, guidata dal nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La loro decisione di puntare su un giocatore di tale esperienza si è rivelata vincente. Modric non è solo un leader tecnico, ma anche un punto di riferimento per i compagni più giovani, un esempio di professionalità e dedizione. La sua presenza ha già cambiato il volto della squadra, portando una ventata di sicurezza e maturità che mancava.

Il pubblico di San Siro è ai suoi piedi, letteralmente. I tifosi hanno riconosciuto il suo talento e la sua passione, e lo hanno accolto con un’ammirazione che raramente si vede. L’ex Real Madrid ha già conquistato il cuore della tifoseria rossonera e, se le sue prestazioni continueranno su questi livelli, il Milan potrà sognare in grande in questa stagione. Modric è la dimostrazione che il talento unito al lavoro duro non ha età.