Modric vs CR7: chi sarà il player of the year?

A margine del sorteggio dei gironi di Champions, a Montecarlo anche le premiazioni Uefa: Ronaldo candidato alla vittoria per la quarta volta

A margine del sorteggio dei gironi di Champions League, in programma oggi a Nyon alle 18, saranno eletti anche il miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante e giocatore dell’anno. Il premio come miglior attaccante, forte dei 15 gol messi a segno nell’ultima Champions, è molto difficile che possa scappargli. Discorso diverso, invece, per quel che riguarda il “Player of the Year”, il premio per il miglior giocatore in assoluto che Cristiano Ronaldo si è già aggiudicato per tre volte, nel 2014, 2016 e 2017. Sulla strada del fuoriclasse juventino quest’anno c’è un ex compagno di squadra che assieme a lui ha alzato pochi mesi fa la terza Champions consecutiva del Real, quel Luka Modric che sarà avversario anche alla corsa per il pallone d’Oro.

Per quanto riguarda le altre categorie, se lo stesso CR7 si gioca anche il premio di miglior attaccante con Messi e ancora Salah, e Modric quello di miglior centrocampista con Kroos e De Bruyne, per il capitolo difensori la corsa a tre è tutta all’insegna del Real Madrid con lo scontro Marcelo-Ramos-Varane, mentre tra i pali le insidie per Buffon (unico italiano tra i candidati) arrivano da Alisson e Keylor Navas. Alla carriera, invece, il premio che verrà consegnato a David Beckham.