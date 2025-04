Moncada: «Siamo contenti del cambio modulo, il mister lo stava preparando da un mese»

Le parole di Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro l’Atalanta

Geoffrey Moncada ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Milan Atalanta. Di seguito le parole del dirigente rossonero.

NUOVO MODULO – «Il mister stava provando questo modulo da un mese. Abbiamo i giocatori per svolgere questo modulo e sono davvero molto contento della prestazione che hanno offerto contro l’Udinese»

THEO HERNANDEZ – «A me piace tanto. Stiamo parlando riguardo il suo rinnovo, spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte di quello che è già».

JOVIC – «Jovic gioca più incontro e crea spazio per Pulisic e Leao. Abbiamo tante opzioni ma dico che mi sta piacendo tanto come sta approcciando queste partite».

SAELEMAEKERS – «Sono molto contento per Alexis, questo modulo è anche per lui. Con la Roma sono due operazioni diverse e dovremo parlare a fine stagione anche per la questione legata ad Abraham».