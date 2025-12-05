Mondiali 2026, svelata la partita inaugurale del torneo: apre Messico Sud Africa! La curiosa coincidenza con l’edizione del 2010 sulle due squadre

La partita inaugurale dei Mondiali 2026 vedrà il ritorno di un incontro già storico: Messico contro Sud Africa. Il match, che segnerà l’inizio della competizione, si disputerà il 11 giugno 2026, insieme alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo. Un fatto unico nella storia della rassegna iridata, in quanto questa sarà la seconda volta che le due nazionali si affrontano in questa circostanza: infatti, già nel 2010, quando il Sud Africa era il paese ospitante, le due squadre avevano inaugurato il torneo.

Il girone del Messico

Il Messico è stato sorteggiato nel girone A, dove affronterà il Sud Africa (in seconda fascia) e la Corea del Sud (in terza fascia), in quello che si preannuncia un girone molto competitivo. La partita tra Messico e Sud Africa non solo darà il via al torneo, ma sarà anche un’occasione per entrambe le squadre di dare il meglio di sé davanti al mondo intero.

Gli altri gironi

Mentre l’Italia, in caso di vittoria dei play-off con Irlanda del Nord, Galles e Bosnia-Erzegovina, affronterà, nel gruppo B della fase finale, il Canada, la Svizzera e il Qatar. Ecco quali sono gli altri schieramenti dei dodici gironi.