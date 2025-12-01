Mondiale 2026, il paradosso dei biglietti della FIFA: oltre due milioni di richieste, ma prezzi altissimi che rischiano di compromettere l’accessibilità dell’evento!

Mondiale 2026, il paradosso dei biglietti della FIFA: il nuovo sistema dei prezzi rende esorbitanti i costi! Polemica tra i tifosi per l’accessibilità all’evento

L‘attesa per il Mondiale 2026, che si preannuncia come un evento senza precedenti con 48 squadre e 104 partite tra Stati Uniti, Messico e Canada, è già palpabile e venerdì i sorteggi aumenteranno ancora di più le aspettative.

La FIFA registra una domanda di biglietti mai vista prima, con oltre due milioni di richieste da tifosi di oltre 200 paesi già nelle prime fasi di vendita. Il torneo prenderà il via l’11 giugno all’Estadio Azteca di Città del Messico e culminerà con la finale al MetLife Stadium di New York il 19 luglio.

Tuttavia, l’entusiasmo è smorzato dalle polemiche sui prezzi dei biglietti, che stanno raggiungendo cifre esorbitanti. La FIFA ha introdotto un sistema di “dinamica dei prezzi”, simile a quello utilizzato per i concerti o le compagnie aeree, in cui il costo dei biglietti varia in base alla domanda. Questo approccio, unito alle elevate commissioni di gestione e persino a tasse di rivendita imposte dalla stessa FIFA, ha portato a situazioni paradossali.

Un tifoso ha raccontato a Tiempo de Juego di aver tentato di acquistare due biglietti per la finale, rimanendo sbalordito dal prezzo totale: 27.000 dollari, di cui ben 3.500 solo per commissioni e tasse di rivendita. Una cifra che ha lasciato incredulo anche il conduttore Paco González, che ha commentato sarcasticamente: «Non può andarci nemmeno la famiglia di Mbappé».

La FIFA sembra voler evitare il ripetersi delle scene viste al Mondiale per Club della scorsa estate, con stadi semivuoti e prezzi last-minute stracciati. Tuttavia, la strategia adottata rischia di rendere il Mondiale un evento elitario, accessibile solo a pochi privilegiati, allontanando la maggior parte dei tifosi e tradendo lo spirito popolare del calcio. La terza fase di vendita, che inizierà l’11 dicembre, sarà un ulteriore banco di prova per questo controverso sistema di vendita e per la pazienza dei tifosi di tutto il mondo.