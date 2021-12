Mondiale biennale, la FIFA: «Consentirebbe una forte ripresa economica del calcio»

Il comunicato della FIFA in merito alla possibilità di istituire un Mondiale a cadenza biennale: si spinge verso questa direzione

La FIFA continua a spingere per un Mondiale biennale. Il comunicato.

COMUNICATO – «Due studi di fattibilità indipendenti hanno previsto che ci sarebbe una forte ripresa della situazione economica del calcio per le 211 federazioni affiliate (MA) della FIFA se i Mondiali FIFA femminili e maschili passassero a un formato biennale.

I risultati, di Nielsen e OpenEconomics, sono stati presentati durante il FIFA Global Summit, che si è svolto come un incontro online a cui hanno partecipato 207 su 210 MA ammissibili. Il vertice è stato organizzato come l’ultimo passo nel futuro del processo di consultazione del calcio poiché i calendari delle partite internazionali per il calcio femminile e maschile scadranno rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

“Siamo stati informati da esperti indipendenti che il passaggio alla Coppa del Mondo FIFA biennale fornirebbe un fatturato aggiuntivo combinato di 4,4 miliardi di dollari dal primo ciclo di quattro anni, con questi fondi distribuiti tra le nostre 211 associazioni membri”, ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino. “Queste entrate aggiuntive consentirebbero ai fondi di solidarietà di passare dall’attuale livello di 6 milioni di dollari per ciclo a un potenziale di 25 milioni di dollari in media per associazione membro della FIFA nel primo ciclo di quattro anni, con l’effettiva distribuzione soggetta alla governance della FIFA. i principi.”

Sulla base dei risultati degli studi di fattibilità, i ricavi aggiuntivi (fino a 25 milioni di USD per MA) sarebbero distribuiti come segue:

Verrebbe istituito un fondo di solidarietà da 3,5 miliardi di dollari con ricavi da distribuire a tutte le AG, iniettando così in media fino a 16 milioni di dollari per ogni AG, pur mantenendo la capacità di mitigare eventuali disavanzi finanziari subiti da qualsiasi AG a causa della modifiche al calendario delle partite internazionali.

La distribuzione Forward della FIFA per ogni MA aumenterebbe del 50% a 9 milioni di dollari per ciclo.

“La nostra intenzione è quella di aiutare a ‘colmare il divario’ tra le associazioni membri della FIFA e dare al maggior numero di loro una possibilità più realistica di giocare sulla scena globale”, ha aggiunto il presidente della FIFA.

Inoltre, la ricerca Nielsen, che si è concentrata su questioni finanziarie, ha concluso che se anche le confederazioni trasferissero le fasi finali maschili a un ciclo biennale, l’aumento complessivo per il calcio mondiale sarebbe dell’ordine di 6,6 miliardi di dollari nel primo ciclo di quattro anni. .

Nel frattempo, lo studio di OpenEconomics incentrato sulle prospettive macroeconomiche ha concluso che il passaggio a un ciclo biennale per la Coppa del Mondo FIFA maschile produrrebbe un aumento del prodotto interno lordo (PIL) di oltre 180 miliardi di dollari in un periodo di 16 anni, generando al contempo due milioni di posti di lavoro a tempo pieno.

“L’impegno della FIFA per il futuro del calcio rimane risoluto, poiché vogliamo dare a ogni talento una possibilità e creare l’ambiente giusto per mantenere tale promessa attraverso le nostre competizioni”, ha affermato Arsène Wenger, capo dello sviluppo del calcio globale della FIFA. “Vogliamo riorganizzare il calendario delle partite internazionali, soprattutto per promuovere e migliorare il calcio, nel rispetto di tutte le parti interessate – e questo inizia dai giocatori stessi, introducendo un periodo di riposo obbligatorio”.

Come parte del suo piano, le partite della squadra nazionale sarebbero state raggruppate in un nuovo calendario delle partite internazionali che portasse a meno viaggi per i giocatori. Il numero di partite in casa e in trasferta verrebbe determinato dopo ulteriori consultazioni con i MA, ma è prevista una riduzione del numero di giorni per i quali i club dovrebbero rilasciare i giocatori. Inoltre, durante il summit sono state presentate nuove proposte di hosting e co-hosting per ospitare i tornei giovanili annuali della FIFA come parte del programma per dare una possibilità a ogni talento.

“Abbiamo capito fin dall’inizio di questo processo che il calcio femminile doveva essere visto da una prospettiva diversa, e questa è stata un’esperienza gratificante”, ha affermato Jill Ellis. “La nostra proposta per ottimizzare il calendario delle partite internazionali femminili esamina anche il benessere dei giocatori e la necessità di proteggere i giocatori. Il passaggio a una FIFA Women’s World Cup biennale fa parte del piano, insieme a migliori percorsi di sviluppo e alla necessità di stabilire uguaglianza e opportunità globali nel calcio femminile. Il potenziale di crescita è già con noi e, grazie a innovazioni come un nuovo programma commerciale, stiamo anche creando l’ambiente giusto per stabilire una competizione globale per club femminile come parte del futuro del calcio femminile”.

La FIFA prevede ulteriori consultazioni con confederazioni e MA all’inizio del 2022, con l’opportunità di esaminare questi studi in modo più dettagliato. Tutta la documentazione relativa agli studi di fattibilità, compresa la documentazione di supporto e i video, sarà pubblicata sui canali FIFA nei prossimi giorni».