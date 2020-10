Mondiali 2022, decisa la data del sorteggio dei gironi di qualificazione: le ultime

Andrà in scena a Zurigo il sorteggio dei gironi di qualificazione per i Mondiali 2022, che si svolgeranno in Qatar

Decisa la data del sorteggio dei gironi di qualificazione per i Mondiali 2022. Ecco tutti i dettagli del comunicato apparso sul sito della FIGC.

«Si terrà il prossimo 7 dicembre (ore 18) a Zurigo il sorteggio per le 55 federazioni affiliate alla UEFA alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA di Qatar 2022. A causa della pandemia COVID-19 e delle relative restrizioni, la cerimonia si svolgerà senza i rappresentanti delle federazioni.

Le 55 nazionali partecipanti saranno divise in sei fasce in base al Ranking FIFA del prossimo 26 novembre e le prime 10 nazionali europee della classifica saranno teste di serie dei 10 gruppi (l’Italia al momento è 7ª).

Verranno sorteggiati cinque gruppi da sei squadre e cinque da cinque. Tutte le squadre di un girone si affronteranno due volte in casa e fuori casa tra marzo e novembre 2021. Le dieci vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per il Mondiale, mentre le dieci seconde classificate accederanno agli spareggi che includeranno anche le due migliori vincitrici dei gironi della classifica generale della UEFA Nations League 2020/2021 che non si siano qualificate direttamente per la Coppa del Mondo e non abbiano già ottenuto il pass per i play off arrivando seconde nel girone delle qualificazioni mondiali.

Le 12 squadre si affronteranno in partite a eliminazione diretta nel marzo 2022 per determinare le ultime tre nazioni europee che si qualificheranno per il Mondiale»