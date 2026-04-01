Montella: «Senza Mondiale mi sarei assunto le mie responsabilità». Poi reagisce così in diretta all’eliminazione dell’Italia!

Montella, ct della Turchia, ha commentato così la qualificazione ai Mondiali ma anche l’eliminazione dell’Italia. Le sue dichiarazioni

La notte delle qualificazioni mondiali regala gioie incalcolabili e delusioni altrettanto profonde. Mentre l’intero movimento calcistico italiano piange l’ennesima débâcle, c’è un pezzo del nostro Paese che sorride e festeggia un traguardo eccezionale. Felice, felicissimo: così si è presentato Vincenzo Montella davanti ai microfoni, e non potrebbe essere altrimenti. Il tecnico campano, infatti, non solo ha portato la Turchia ai Mondiali, ma ha anche scritto una pagina indelebile della storia sportiva della nazione anatolica scrive il Corriere dello Sport.

Un record assoluto e l’amore del popolo turco

Il commissario tecnico è ufficialmente diventato il primo allenatore straniero nella storia della selezione turca a conquistare con i turchi la qualificazione all’Europeo e alla coppa del Mondo. Un traguardo prestigioso, raggiunto dopo una sudata vittoria sul Kosovo, un match che non è stata semplice ma alla fine contano i fatti. La realtà dei fatti dimostra che in Turchia gli vogliono bene e che i giocatori lo adorano. Grazie a lui, dopo Ancelotti, ci sarà un altro – piccolo – pezzo di Italia in America.

Le dichiarazioni in conferenza stampa

Con onestà, Montella in conferenza stampa ha ammesso: “Sto provando emozioni incredibili, sto vivendo l’apice. Come allenatore straniero, sono diventato il primo a partecipare sia al Campionato Europeo che al Mondiale. Non riesco a trovare le parole. Se il risultato non fosse stato quello sperato, ero pronto ad assumermi tutte le responsabilità, sarei stato uno scudo per i miei giocatori. Perché hanno lottato con incredibile tenacia. Hanno sempre giocato con il cuore. Questa è una fonte di immenso orgoglio per me. Stiamo inseguendo questo sogno“. Sono parole che, inevitabilmente, fanno da contraltare con la situazione che c’è in Italia.

La festa interrotta e il rispetto per Gattuso

L’entusiasmo ha raggiunto l’apice quando, mentre era in conferenza sono entrati i giocatori con casse e bottiglie per festeggiare. Inizialmente, il loro ct, giustamente, si è divertito a partecipare alla festa, essendo giustamente al settimo cielo.

Tuttavia, l’umore è cambiato drasticamente poco dopo. Spostatosi in zona mista, a Montella è sparito il sorriso. I giornalisti presenti gli hanno detto in diretta che l’Italia era stata eliminata dalla Bosnia ai rigori. L’Aeroplanino è rimasto basito nell’apprendere il dramma sportivo azzurro. Una vera doccia fredda: per rispetto nei confronti di Gattuso e di tutta l’Italia, Montella non ha voluto commentare. Ha compreso immediatamente che non era il momento per aggiungere altre parole.