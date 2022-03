Allo Stadio Gradski, il match valido per le qualificazioni agli Europei 2023 tra Montenegro e Italia U21 sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gradski Stadion di Podgorica, Montenegro e Italia U21 si sfidano nel match valido per il girone F di qualificazione agli Europei 2023 di categoria.

Sintesi Montenegro Italia U21 1-1

1′ INIZIA IL MATCH – Primo pallone giocato dalla formazione azzurra.

3′ OCCASIONE KRSTOVIC – Tiro dalla distanza: nessun problema per Carnesecchi.

5′ OCCASIONE VIGNATO – Tiro cross dell’esterno azzurro che termina nelle braccia di Ivezić.

10′ OCCASIONE RAKONJAC – Cross per l’attaccante montenegrino che non ci arriva per un soffio.

15′ RITMI BASSI – Ancora nessuna occasione da goal per le due formazioni: ritmo lento e squadre che si studiano.

17′ OCCASIONE BRNOVIC – Dopo una serie di rimpalli la palla termina tra i piedi di Brnovic che calcia dalla distanza: pallone che termina in curva.

19′ OCCASIONE PARISI – Tiro dalla distanza che termina alla sinistra della porta difesa da Ivezić.

23′ TANTI ERRORI – Errori sia da una parte che dall’altra in fase di costruzione.

25′ OCCASIONE JANJIC – Tiro deviato dalla difesa azzurra: sarà calcio d’angolo.

26′ CALCIO D’ANGOLO MONTENEGRO – Cross in mezzo e pallone che viene spazzato dalla difesa azzurra.

33′ AMMONITO KRSTOVIC – Ammonito il numero 9 montenegrino per una gomitata su Lovato.

36′ GOAL MONTENEGRO – Goal di Rakonjac che viene lasciato solo nell’area di rigore e batte Carnesecchi. Il numero 11 montenegrino è partito da posizione di fuorigioco ma non è presente il VAR.

39′ GOAL ITALIA – Reazione dell’Italia: Samuele Ricci si stacca dalla marcatura e batte il portiere montenegrino con il sinistro.

43′ OCCASIONE COLOMBO – Colpo di testa deviato dalla difesa montenegrina: sarà calcio d’angolo.

44′ OCCASIONE VIGNATO – Destro dalla distanza ribattuto dalla difesa della formazione di casa.

45′ CALCIO D’ANGOLO ITALIA – Secondo corner azzurro battuto male e difesa avversaria che spazza.

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO – Termina la prima frazione di gioco senza recupero.

46′ INZIA IL SECONDO TEMPO – Primo pallone giocato dalla formazione di casa.

48′ OCCASIONE KRSTOVIC – Dribbling e cross in mezzo: pallone spazzato dalla difesa azzurra.

50′ OCCASIONE COLOMBO – Colpo di testa dell’azzurro che termina lentamente nelle braccia di Ivezić.

52′ AMMONITO JANJIC – Brutto intervento in ritardo su Vignato che viene sanzionato con il cartellino giallo.

56′ AMMONITO COLOMBO – Intervento da dietro da parte dell’attaccante della Spal per fermare la ripartenza montenegrina.

57′ OCCASIONE KRSTOVIC – Girata al volo del numero 9 che termina abbondantemente alta.

61′ SOSTITUZIONE MONTENEGRO – Entra Vukotic ed esce Brnovic.

62′ DOPPIA SOSTITUZIONE ITALIA – Entrano Cancellieri e Fagioli mentre escono Colombo e Ricci.

Migliore in campo: Ricci al termine del primo tempo PAGELLE

Montenegro Italia U21 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 36′ Rakonjać (Montenegro), 39′ Ricci (Italia)

AMMONITI: Krstović (Montenegro), Janjić (Montenegro), Colombo (Italia)

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezić; Pešukić, Perović, Babić, Ražnatović; Brnović (61′ Vukotic), Janjić; Vukcević, Divanović, Krstović; Rakonjać. A disposizione: Radulovic, Gjelaj, Kujovic, Krstovic, Vukotic, Bojovic, Saletic, Strikovic, Latkovic. All. Vukotić

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Portanova, Esposito, Ricci (62′ Fagioli); Colombo (62′ Cancellieri), Lucca, E. Vignato. A disposizione: Plizzari, Pirola, Quagliata, Viti, Fagioli, Rovella, Gaetano, Yeboah, Cancellieri. All. Nicolato

ARBITRO: Balazs Berke (UNG).