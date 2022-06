Monza Miretti, i brianzoli hanno chiesto il centrocampista alla Juve

Il Monza è la squadra più attiva sul mercato: previsto incontro con la Juve per parlare del centrocampista Miretti

Il Monza è la squadra più attiva sul mercato. Galliani vuole portare diversi giocatori agli ordini di Stroppa per cominciare al meglio la prima stagione in Serie A.

Non solo esperienza, ma anche giovani. Previsto incontro con la Juve per parlare del centrocampista Fabio Miretti. I bianconeri al momento non sono dell’idea di lasciarlo partire. Lo riporta Gianluca Di Marzio.