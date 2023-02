Monza imbattuto nel 2023, lo scambio sui social

Pari con la Fiorentina, Inter, Sassuolo e Sampdoria, vittoria contro la Cremonese e soprattutto Juve, il 2023 del Monza in Serie A è iniziato che meglio non si poteva: 4 pareggi, 2 vittorie e nessuna sconfitta, gli unici in campionato.

Una bella gvattata 😅⚪🔴 — AC Monza (@ACMonza) February 9, 2023

Un ruolino non indifferente e unico che non è passato inosservato. Qui lo scambio di tweet tra la lega e i brianzoli, che preparano il prossimo impegno con il Bologna: concentrati, ma non senza una certa scaramanzia.