Monza, Stroppa: «Ho fatico a recuperare le energie in vista dei playoff...»

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del playoff promozione contro il Brescia.

DELUSIONE PROMOZIONE – «I particolari fanno la differenza. Cambiava qualcosa, ma la partita è andata ormai. Ho fatto fatica a recuperare le energie in vista di questi playoff, ma siamo qui più determinati di prima. Non è una frase fatta. Dobbiamo e vogliamo recuperare le forze. Stiamo molto meglio rispetto a Perugia. Il mancato saluto ai tifosi? I miei erano svuotati, non è stata una mancanza di rispetto. La nostra gente meritava una soddisfazione. A Perugia mi è sembrato di giocare in casa. Il dispiacere è stato tanto, non è stata una mancanza di rispetto».