Morata: «Io e la mia famiglia abbiamo ricevuto insulti e minacce attraverso i social»

Alvaro Morata racconta degli insulti ricevuti da lui e dalla sua famiglia: le parole dell’attaccante bianconero

Morata si unisce alla campagna “Stop online abuse” contro gli insulti in rete. Le parole dell’attaccante della Juve.

«Come molte persone e da molto tempo, sia io che la mia famiglia abbiamo ricevuto insulti e minacce attraverso i social. Siamo professionisti, a volte le cose non vanno come tutti noi vorremmo, ma abbiamo famiglia e soprattutto dei sentimenti. È molto facile insultare le persone senza averle davanti, e credo che sarà così fino a quando i social non saranno legati al documento d’identità».